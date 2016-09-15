Состояние Шимона Переса остается тяжелым

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Состояние бывшего президента Израиля Шимона Переса остается тяжелым, но стабильным.
Как сообщает Report, об этом говорится в канцелярии Шимона Переса.
По информации, он по-прежнему погружен в сон и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Шимон Перес был доставлен в "Шибу" днем 13 сентября для медосмотра. В ходе медицинских процедур его состояние резко ухудшилось. Врачи сообщили, что он перенес инсульт. К утру кровоизлияние в мозг остановилось.
Неделю назад Шимон Перес перенес операцию по установке кардиостимулятора.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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