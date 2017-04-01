Состояние семьи Иванки Трамп составляет до 740 млн долларов

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Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер владеют активами, стоимость которых оценивается в 240-740 млн долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом свидетельствуют данные о доходах Кушнера, которого президент Дональд Трамп назначил своим старшим советником.

Данные о доходах зятя Трампа были опубликованы вместе с декларациями других ключевых сотрудников Белого дома.

По данным декларации Кушнера, стоимость бизнеса Иванки Трамп по производству одежды и парфюмерии составляет 50 млн долларов. Ее доля в Trump International Hotel оценивается в 5-25 млн долларов.

Декларация Джареда Кушнера состоит из 54 страниц. В документах указывается, что доходы Кушнера и Иванки Трамп за 2016-й и часть 2017 года составили 195 млн долларов.

Администрация Дональда Трампа - одна из самых состоятельных президентских администраций в американской истории, отмечает Financial Times.