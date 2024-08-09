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Состояние самой богатой семьи Индии составляет 10% ВВП этой страны

Состояние самой богатой семьи Индии составляет 10% ВВП этой страны Состояние семьи индийского миллиардера Мукеша Амбани составило почти 10% ВВП всей южноазиатской республики.
Другие страны
9 августа 2024 г. 18:40
Состояние самой богатой семьи Индии составляет 10% ВВП этой страны

Состояние семьи индийского миллиардера Мукеша Амбани составило почти 10% ВВП всей южноазиатской республики.

Как передает Report, об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на отчет банка Barclays-Hurun India.

По состоянию на 20 марта семейное богатство Амбани оценивалось в 25,7 трлн рупий, или $385,5 млрд.

Бизнес-империя Амбани Reliance Industries является крупнейшей в стране. Она охватила сектора энергетики, телекоммуникаций и розничной торговли.

На втором месте в рейтинге богатейших семей Индии расположилась семья миллиардера Нираджа Баджаджа с капиталом в размере 7,13 трлн рупий. Топ-3 замыкает семья Кумара Бирлы с 5,39 трлн рупий.

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