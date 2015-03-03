Состоялись телефонные переговоры Путина, Олланда, Меркель и Порошенко

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Петром Порошенко. Об этом говорится в сообщении на сайте главы Украины.

В ходе беседы лидеры Германии, Франции и Украины попросили Путина отпустить из-под стражи Надежду Савченко, ведущую затяжную голодовку.

Собеседники сошлись на том, что необходимо разместить наблюдателей ОБСЕ во всех пунктах, где нарушался режим огня, в первую очередь в Счастье, Попасной, станице Луганская, Крымском, Авдеевке, Волновахе, Гранитном, Луганском, Широкино и в районе Донецкого аэропорта. Также была признана необходимость публикации ежедневного отчета ОБСЕ, касающегося нарушения перемирия. Этот отчет будут получать МИД всех стран Нормандского формата.

Также Путин, Меркель, Олланд и Порошенко обсуждали вопросы доставки гуманитарной помощи Донбассу и роль в ее распределении Международного Комитета Красного Креста, были затронуты и энергетические проблемы.

В пятницу, 6 марта состоятся консультации на уровне заместителей глав МИД, на которых речь также пойдет о миссии ОБСЕ, напоминает Report со ссылкой на Газета.Ru.