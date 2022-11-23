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Состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН по Украине

Состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН по Украине Срочное заседание Совета Безопасности ООН по Украине назначено на среду 16:00 по местному времени (01:00 - по бакинскому времени, 24 ноября).
Другие страны
23 ноября 2022 г. 21:25
Состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН по Украине

Срочное заседание Совета Безопасности ООН по Украине назначено на среду 16:00 по местному времени (01:00 - по бакинскому времени, 24 ноября).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Отметим, что 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил постоянному представителю своей страны при ООН направить запрос о созыве Совета безопасности ООН в связи с нанесением Россией крупномасштабных ракетных ударов.

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