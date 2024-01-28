Fox News: Сорос вливает миллионы в Техас в надежде передать власть демократам

Финансист и миллиардер Джордж Сорос вливает огромные суммы денег в Техас, пытаясь передать штат демократам.

Финансист и миллиардер Джордж Сорос вливает огромные суммы денег в Техас, пытаясь передать штат демократам.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на отчеты штата о финансировании избирательных кампаний.

За последний год Сорос пожертвовал более 3 млн долларов как минимум пяти левым группам в Техасе с целю укрепить инфраструктуру и помочь демократам добиться успехов в южном штате, который считается оплотом республиканцев.

Финансист в одиночку продвигает одну из прогрессивных групп, работающих над достижением этих целей, говорится в сообщении. В августе 2023 года Fox News Digital сообщила, что Комитет политического действия (Political Action Committee) Техаса, загадочная скрытая группа, стремящаяся добиться избрания большего числа демократов в Техасе, получила сотни тысяч долларов из фондов Сороса.

Комитет политического действия Техаса не был публично объявлен, и в то время о нем не было никаких сообщений в новостях. Однако с тех пор он вышел из тени и оказался в центре внимания.

“Нам нужны еще больше денежных средств и сотни штатных сотрудников”,- исполнительный директор Комитета Кэтрин Фишер сказала на прошлой неделе газете The Texas Tribune.

Она отметила, что Комитет работает с партнерами по всему Техасу, чтобы создать условия, которые позволят передать власть в штате демократам.

Согласно недавно опубликованным отчетам о финансировании предвыборных кампаний в Техасе, с которыми ознакомился Fox News Digital, Сорос предоставил Комитету все свои пожертвования на сегодняшний день: группе было передано 850 тыс. долларов в качестве пожертвований, а лично он внес 1,4 миллиона долларов.