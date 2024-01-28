О нас

Fox News: Сорос вливает миллионы в Техас в надежде передать власть демократам

Fox News: Сорос вливает миллионы в Техас в надежде передать власть демократам Финансист и миллиардер Джордж Сорос вливает огромные суммы денег в Техас, пытаясь передать штат демократам.
Другие страны
28 января 2024 г. 17:46
Fox News: Сорос вливает миллионы в Техас в надежде передать власть демократам

Финансист и миллиардер Джордж Сорос вливает огромные суммы денег в Техас, пытаясь передать штат демократам.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на отчеты штата о финансировании избирательных кампаний.

За последний год Сорос пожертвовал более 3 млн долларов как минимум пяти левым группам в Техасе с целю укрепить инфраструктуру и помочь демократам добиться успехов в южном штате, который считается оплотом республиканцев.

Финансист в одиночку продвигает одну из прогрессивных групп, работающих над достижением этих целей, говорится в сообщении. В августе 2023 года Fox News Digital сообщила, что Комитет политического действия (Political Action Committee) Техаса, загадочная скрытая группа, стремящаяся добиться избрания большего числа демократов в Техасе, получила сотни тысяч долларов из фондов Сороса.

Комитет политического действия Техаса не был публично объявлен, и в то время о нем не было никаких сообщений в новостях. Однако с тех пор он вышел из тени и оказался в центре внимания.

“Нам нужны еще больше денежных средств и сотни штатных сотрудников”,- исполнительный директор Комитета Кэтрин Фишер сказала на прошлой неделе газете The Texas Tribune.

Она отметила, что Комитет работает с партнерами по всему Техасу, чтобы создать условия, которые позволят передать власть в штате демократам.

Согласно недавно опубликованным отчетам о финансировании предвыборных кампаний в Техасе, с которыми ознакомился Fox News Digital, Сорос предоставил Комитету все свои пожертвования на сегодняшний день: группе было передано 850 тыс. долларов в качестве пожертвований, а лично он внес 1,4 миллиона долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке George Soros pours millions into Texas in hopes of shifting power to Dems

Самое важное

Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi