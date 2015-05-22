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    ​Сорос предрекает войну между Китаем и США

    С точки зрения Сороса, такой сценарий возможен, если КНР сориентирует свою экономику на внутренние нужды, а не на экспорт

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Американский миллиардер Джордж Сорос допустил возможность новой мировой войны, начало которой положит конфликт между Китаем и США, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    С точки зрения Сороса, такой сценарий возможен, если КНР сориентирует свою экономику на внутренние нужды, а не на экспорт. Тогда китайским властям понадобится внешний конфликт, чтобы удержать власть, считает он.

    "Если произойдет столкновение между Китаем и военным союзником США, таким как Япония, не будет преувеличением сказать, что мы окажемся на пороге Третьей мировой войны", - цитирует ресурс Market Watch Сороса.

    Чтобы избежать этого, США должны пойти на "большую уступку" Китаю: позволить юаню стать частью валютной корзины Международного валютного фонда (МВФ). Китайская валюта в этом случае может составить серьезную конкуренцию доллару, пишет Market Watch.

    Китай в ответ должен уступить в том, что касается преобразования экономики страны, отмечает миллиардер. По его словам, Китаю и США трудно будет достичь соглашения, однако альтернатива "очень неприятная".

    В противном случае есть серьезная опасность того, что Китай создаст политический и военный союз с Россией, и тогда угроза новой мировой войны будет реальной, подвел итог Сорос.

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