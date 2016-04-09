Сопредседатель США: изменения в составе Минской группы не планируется

Баку. 9 Апреля. REPORT.AZ/ Изменения в составе Минской группы не планируется.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Д.Уорлик на пресс-конференции в Ереване в субботу, отвечая на вопрос о целесообразности членства Турции с учетом последних заявлений Анкары по карабахскому конфликту.

"Как вы знаете, Турция присоединилась к заявлению и мы готовы работать со всеми членами Минской группы, в том числе с Турцией", - отметил американский посредник.

5 апреля Минская группа ОБСЕ призвала стороны карабахского конфликта вернуться к переговорному процессу.

Согласно принятому на заседании в Вене заявлению, стороны должны немедленно прекратить применение силы, поскольку у конфликта нет военного решения.

В Минскую группу входят Россия, США, Франция, Белоруссия, Финляндия, Германия, Италия, Швеция, Турция.

"Мы, представители Минской группы, резко осуждаем беспрецедентный всплеск насилия вдоль линии соприкосновения. Мы выражаем соболезнования всем затронутым конфликтом семьям, и призываем все стороны прекратить применение оружия. У этого конфликта нет военного решения", - отмечается в заявлении.