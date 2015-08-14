Солдаты КНДР стреляли в фото президента Южной Кореи

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Государственное телевидение КНДР показало кадры учебных стрельб, где на одной из мишеней расположена фотография президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что Северная Корея и раньше критиковала южнокорейского президента, но подобные кадры гостелевидение КНДР показывает впервые, отмечает японский канал Эн-эйч-кей.

Как сообщает американское агентство UPI, портрет на видео размыт, однако при ближайшем рассмотрении на фото можно распознать изображение женщины, очень похожей на президента Южной Кореи.

Еще четыре фотографии, также расположенные на мишенях, пишет UPI, не опознаны, но скорее всего, тоже изображают южнокорейских политических деятелей.

КНДР, полагает Эн-эйч-кей, показала эти кадры в пропагандистских целях в преддверии совместных военных учений США и Южной Кореи.