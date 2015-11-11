Социалисты сместили правительство Португалии

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Спустя всего две недели после прихода к власти правоцентристское правительство Португалии смещено социалистами и коммунистами, которые проголосовали против программы реформ, предложенной действующей властью, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

Против инициативы правительства проголосовали 107 из 123 депутатов новоиспеченного левоцентристского блока, который "Социалистическая партия" - вторая сила в парламенте - создала вместе с коммунистами и другими левыми силами.

Правоцентристская коалиция под руководством действующего премьер-министра Педру Пассуша Куэльу выиграла выборы в начале октября, не набрав абсолютного большинства.

Теперь президенту страны Анибалу Каваку Силве предстоит решить, давать ли социалистам под руководством Антониу Кошты создавать новое правительство, или оставить правоцентристов во власти до проведения внеочередных выборов.