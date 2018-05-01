Со здания генконсульства в Сиэтле сняли российский флаг - ВИДЕО

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Со здания генконсульства в Сиэтле сняли российский флаг.

Как передает Report, известно, что российские дипломаты, покидая здание, оставили флаг РФ на флагштоке в знак того, что здание является территорией России.

Ранее, 25 апреля, представители властей США взломали дверь в резиденцию генконсула России. Проникновение произошло среди бела дня. Сотрудники спецслужб даже не стали вывешивать тент на ограде, чтобы скрыть свои действия от глаз посторонних.

Позже российское посольство в США опубликовало кадры произошедшего.