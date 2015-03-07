​Сноуден попросил убежища в Швейцарии

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Эдвард Сноуден обратился к властям Швейцарии с просьбой предоставить ему убежище.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, он сказал, что хотел бы переехать в Женеву, где некогда работал на ЦРУ под дипломатическим прикрытием.

Бывший сотрудник АНБ, которого разыскивает Вашингтон за крупномасштабные утечки секретной информации об американских программах электронной слежки, общался с аудиторией в Женеве по видеосвязи после демонстрации документального фильма о нем.

"Я хотел бы вернуться в Швейцарию, одни из моих самых любимых воспоминаний связаны с Женевой", - сказал Сноуден, который находится сейчас в России.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о его желании получить убежище, заданный участниками Международного кинофестиваля и форума по правам человека.

На форуме был представлен получивший премию Оскар документальный фильм "Гражданин четыре", который рассказывает историю Эдварда Сноудена.

О реакции властей Швейцарии пока не сообщалось.