Снежный шторм оставил без электричества 20 тысяч домов в США

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Снежный шторм с порывами ветра до 112 километров в час пришел в американский штат Миннесота в пятницу.

Как передает Report, без электричества остались жители более 20 тысяч домов, известно о гибели трех человек.

Высота снежного покрова за пятницу-субботу достигла полуметра в ряде районов, передают американские телеканалы.

Полицией зарегистрировано около 440 ДТП, в которых погибли три человека и несколько десятков пострадали.