СМИ заметили растущий интерес ЕС к Балканам из-за их «симпатии к России

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Перспективы вступления в ЕС так называемых отстающих государств Балкан – Албании, Боснии, Косово, Македонии, Черногории и Сербии – могут заметно возрасти, пишет The Economist.

Издание замечает, что в последние месяцы замечен прогресс в вопросах сотрудничества ЕС с этими государствами на фоне ряда проблем, среди которых и их растущая симпатия к России.

Так, отмечает издание, 25 августа Косово и Сербия не без помощи ЕС подписали несколько соглашений, среди которых и предоставление больших прав сербским муниципалитетам в Косово. Евросоюз также добился соглашения о проведении досрочных выборов в Македонии, которую охватил политический кризис. Кроме того, была остановлена политика ЕС, блокирующая вступление Боснии в ЕС, замечает издание.

«Другой крупный игрок также осторожно возвращается в игру. США, которые после 1999 года постепенно отстранялась от Балкан, теперь вновь становятся активны, часто помогая ЕС со своевременными дипломатическими советами», – пишет Economist. Так, американские чиновники сыграли ведущую роль в нажиме на Косово, чтобы принять закон для создания суда военных преступлений. Вашингтон также помог достичь соглашение о выборах в Македонии, замечает издание.

Одной из причин повышенного внимания Запада к этим государствам, по мнению журналистов издания, является растущая симпатия к России в некоторых балканских государствах. «Планы Сербии принять участие в российских военных учениях обернулись острыми упреками со стороны Запада», – напоминает издание. Среди других причин – растущие в этих странах коррупция, национализм и экстремизм, отмечает Report со ссылкой на РБК.