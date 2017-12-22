СМИ: Задержанный в Австрии российский банкир использовал азербайджанский паспорт

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Австрии по запросу правоохранительных органов России задержали российского банкира Руслана Барковского, сообщает Report со ссылкой на "Росбалт".

По данным издания, ранее Р. Барковского знали как Заура Балаева — он сам сменил имя, при этом имея паспорта и на другие фамилии. Самих паспортов у Барковского как минимум четыре — Азербайджана, Испании, России и Украины.

Российские власти несколько лет разыскивали Р. Барковского за похищение двух человек и причастность к мошенничеству.

"Росбалт" отмечает, что задержанный занимался "отмывкой" и "обналичкой" несколько сотен миллиардов рублей, оказался причастным к ряду случаев мошенничества, похищению людей, вымогательству и убийству.

Р. Барковский подозревается в похищении человека в сговоре с экс-полномочным представителем главы Чечни на Украине Рамзаном Цицулаевым. По версии следствия, именно Р. Барковский вместе с охранниками Цицулаева захватил на улице бизнесмена Али Закриева и несколько суток удерживал его в квартире, требуя 100 млн рублей.