СМИ: За три недели новой волны террора в Израиле погибли 10 человек

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ За три недели в терактах в Израиле погибли 10 человек, еще более 120 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильское телевидение.

"За три недели новой волны террора в Израиле 10 человек погибли в результате террористических атак, еще 12 были тяжело ранены", - сообщает ТВ. Кроме этого, "20 израильтян получили ранения средней тяжести, 89 - легкие ранения", указывает телевидение.

С начала октября, по данным израильских СМИ, в Иерусалиме и других городах Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан арабские радикалы осуществили около 50 нападений на израильтян. При этом, в столкновениях и при нападениях были убиты более 50 палестинцев, не менее половины из которых, по данным израильской стороны, - участники атак.