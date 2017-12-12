СМИ: Южная Корея просит США перенести учения в связи с Олимпиадой

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Южная Корея обратилась к США с просьбой отложить военные учения на период проведения зимних Олимпийских игр для снижения вероятности провокационных действий со стороны КНДР, передает Report со ссылкой на газету Financial Times.

Источники издания сообщают, что речь идет о ежегодных учениях Foal Eagle и о проводимых с февраля по апрель Key Resolve. Сеул выступил за перенос учений на срок после Паралимпийских игр, которые пройдут 9-18 марта. По словам источников, США, вероятно, примут предложение.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что пока решение не было принято. Представитель командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм заявил, что Сеул и Вашингтон продолжают "обсуждать дальнейшие действия по вопросу учений".

Напомним, что Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.