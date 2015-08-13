СМИ: ВВС Ирака сбросили бомбы на больницу в Эль-Фаллудже, 25 человек погибли

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Не менее 25 человек, в основном женщин и детей, погибли в результате попадания трех авиабомб в больницу в иракском городе Эль-Фаллуджа (провинция Анбар). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

По его данным, бомбы сбросили ВВС Ирака. "В результате бомбардировки больницы в Эль-Фаллудже погибли по меньшей мере 25 находившихся на ее территории детей и женщин, еще 30 человек, в том числе несколько медработников, получили ранения", - отметил телеканал.

Число жертв может увеличиться: под развалинами зданий больницы, вероятнее всего, находятся еще несколько десятков иракцев. Пожарные и персонал больницы разбирают завалы.

Разбомбленная больница расположена на одном из берегов реки Евфрат в западном пригороде Эль-Фаллуджи, где в настоящее время проходят боестолкновения иракской армии с вооруженными формированиями террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Командование иракской армии пока не прокомментировало инцидент.

В середине июля правительство Ирака заявило о начале широкомасштабной операции по освобождению Анбара от ИГ. Правительственные войска направили свои удары на два крупнейших города провинции - административный центр Рамади и Эль-Фаллуджу. До сих пор армия вела бои с экстремистами только на подступах к этим городам. Основные районы как Рамади, так и Эль-Фаллуджи, остаются под контролем ИГ.

ИГ начала активные действия на севере Ирака в начале лета прошлого года. В настоящее время террористы контролируют до трети иракской территории, а в провинции Анбар - около 80%, отмечает Report.