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СМИ: Встреча лидеров Турции и Сирии состоится в Багдаде

СМИ: Встреча лидеров Турции и Сирии состоится в Багдаде Министерство иностранных дел Ирака, Турции и Сирии координируют работу для создания "подходящей атмосферы" для предстоящей встречи лидеров последних в Багдаде.
Другие страны
10 июля 2024 г. 15:33
СМИ: Встреча лидеров Турции и Сирии состоится в Багдаде

Министерства иностранных дел Ирака, Турции и Сирии ведут переговоры для "создания подходящей атмосферы" для организации встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада в Багдаде.

Как передает Report, об этом пишет Al Akhbar со ссылкой на источники в МИД Ирака.

Источники сообщили, что организационные вопросы могут занять много времени, и назвать приблизительную дату переговоров невозможно. Однако это не означает, что "есть какие-либо препятствия", добавил источник.

Также отмечается, что встрече лидеров Турции и Сирии может предшествовать подготовительная встреча между представителями трех стран для согласования повестки и наиболее противоречивых вопросов.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Suriya liderləri Bağdadda görüşəcək

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