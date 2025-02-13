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СМИ: Вспышка птичьего гриппа в США является самой серьезной за последние годы

СМИ: Вспышка птичьего гриппа в США является самой серьезной за последние годы Охватившая США вспышка птичьего гриппа, приведшая к росту цен на куриные яйца и их дефициту в стране, является самой серьезной за последние несколько лет.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 14:14
СМИ: Вспышка птичьего гриппа в США является самой серьезной за последние годы

Охватившая США вспышка птичьего гриппа, приведшая к росту цен на куриные яйца и их дефициту в стране, является самой серьезной за последние несколько лет.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета Financial Times.

"Хотя в последние несколько лет волны птичьего гриппа приходили и уходили, новая вспышка является самой серьезной на сегодняшний день. Нет никаких признаков ее замедления", - приводит издание слова ведущего редактора Expana Карин Рисполи.

Американские фермеры вынуждены забивать кур, чтобы остановить распространение птичьего гриппа. По словам Рисполи, за последние четыре месяца в США забили около 46 млн кур-несушек, их число составляет 15% от поголовья во всей стране (304 млн).

Телеканал NBC сообщал со ссылкой на данные Бюро статистики труда США, что средняя цена на яйца в стране за последний год выросла на 50%, а после победы президента США Дональда Трампа на выборах темпы роста ускорились.

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