СМИ: Война на Ближнем Востоке грозит повышением цен на продовольствие

    08 марта, 2026
    16:12
    Рост цен на продовольствие вслед за удорожанием энергоносителей ожидается из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом пишет газета Corriere della Sera.

    По данным издания, импульсом может послужить нехватка удобрений, около 15% которых поступают на мировой рынок из региона.

    Как указывается, зона Персидского залива является вторым по объему производства и экспорта удобрений регионом (14,4%) после России, на которую приходится 22,4%. При этом большая часть транспортируется через Ормузский пролив, где судоходство сейчас фактически приостановлено.

    Среди основных покупателей этой продукции - Индия, США, Бразилия и Австралия, пишет издание. Оно также указывает, что некоторые типы удобрений уже подорожали на 26% за одну лишь неделю войны. Тогда как стоимость мочевины, азотного удобрения, с декабря прошлого года увеличилась в целом на 64%. В сочетании с ростом цен на энергоносители увеличение стоимости удобрений приведет к подорожанию продовольствия и осложнит доступ к нему в наиболее бедных странах.

