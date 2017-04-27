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    СМИ: Во Франции в ресторане McDonalds прозвучал взрыв

    Взрывное устройство находилось в туалете

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В одном из ресторанов McDonalds во французском Гренобле, предположительно, произошел взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, жертв и пострадавших нет.

    Взрывное устройство находилось в туалете. Все посетители и персонал были немедленно эвакуированы. На месте происшествия работает полиция.

    В то же время городские власти отрицают, что в ресторане сработало взрывное устройство. По их данным, в туалете просто начался пожар, который вызвал панику у посетителей.

    Согласно данным агентства Франс Пресс, причиной инцидента стала взорванная петарда, которая вызвала пожар.

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