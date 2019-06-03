СМИ: Визит Трампа обойдется британским силам безопасности в 31 млн долларов

Расходы британской полиции на обеспечение безопасности президента США Дональда Трампа по время его первого государственного визита в Великобританию (3-6 июня) составят около 25 млн фунтов стерлингов (31,5 млн. долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Daily Express.

Значительная их часть будет потрачена на создание "зоны безопасности" вокруг Букингемского дворца на фоне готовящихся в Лондоне массовых акций протеста против визита главы Белого дома.

Ожидается, что на улицы британской столицы могут выйти двести пятьдесят тысяч человек. Самая масштабная акция протеста запланирована на вторник, когда Трамп будет встречаться с главой британского правительства Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10.

Предполагается, что по Лондону Трамп будет передвигаться только на личном бронированном лимузине или президентском вертолете, а Ее Величество сегодня встретит высокого гостя сразу в Букингемском дворце, а не на манежной площади перед зданием Адмиралтейства.

В поездке президента США сопровождает элитное подразделение секретной службы Hawkeye ("Соколиный глаз"). Оно может быть задействовано в любой момент, отмечает Daily Express.