    19 сентября, 2025
    18:35
    Вертолет, на борту которого находился президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания, был вынужден совершить незапланированную посадку в лондонском аэропорту Лутон.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Independent со ссылкой на Белый дом.

    По ее информации, инцидент произошел во время возвращения четы Трампов из загородной резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    У вертолета, перевозившего американского лидера, возникла незначительная проблема с гидравликой.

    В целях предосторожности было принято решение посадить борт в аэропорту Лутон. Там Трамп и его жена пересели на резервный вертолет и продолжили путь до аэропорта Станстед, в который изначально направлялись.

    Напомним, что президент США с 16 по 18 сентября находился в Соединенном Королевстве.

    KİV: Trampın helikopteri Londonda təcili eniş edib

    СМИ: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

