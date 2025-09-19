СМИ: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

Вертолет, на борту которого находился президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания, был вынужден совершить незапланированную посадку в лондонском аэропорту Лутон.

Как передает Report, об этом сообщила газета Independent со ссылкой на Белый дом.

По ее информации, инцидент произошел во время возвращения четы Трампов из загородной резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

У вертолета, перевозившего американского лидера, возникла незначительная проблема с гидравликой.

В целях предосторожности было принято решение посадить борт в аэропорту Лутон. Там Трамп и его жена пересели на резервный вертолет и продолжили путь до аэропорта Станстед, в который изначально направлялись.

Напомним, что президент США с 16 по 18 сентября находился в Соединенном Королевстве.