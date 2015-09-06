СМИ: Великобритания примет 15 тысяч беженцев из Сирии

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Великобритания примет 15 тыс. сирийских беженцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.

4 сентября премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал принять дополнительно тысячи сирийцев, бежавших из страны в результате гражданской войны. В то же время, он не назвал никаких цифр, заметив, что они будут определены на следующей неделе.

При этом, по словам собеседника издания, план Кэмерона по решению миграционного кризиса, включает в себя также удары британских ВВС по Сирии. Для этого премьеру придется убедить парламент в необходимости таких действий, информирует Report.

Соединенное Королевство принимает участие в воздушных бомбардировках позиций террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке, проводимых коалицией международных сил. Ранее Кэмерон уже заявлял, что намерен заручиться поддержкой парламента, чтобы начать операции в Сирии. По информации The Sunday Times, этот вопрос будет вынесен на голосование депутатов в начале октября.