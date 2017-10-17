СМИ: Вашингтон не имеет плана дальнейших действий в Сирии после освобождения Ракки

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Вашингтон не имеет плана дальнейших действий в Сирии после освобождения Ракки, считавшейся столицей боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что бойцы коалиции во главе с США могут освободить Ракку уже к концу октября, однако в администрации президента Дональда Трампа пока нет ясности относительно того, каким образом Вашингтон должен действовать в Сирии дальше. В Вашингтоне не могут прийти к единому мнению относительно передачи власти в Сирии.

Часть администрации американского президента, придерживающаяся консервативных убеждений, полагает, что президент Сирии Башар Асад должен покинуть пост. Другая часть рассматривает Б. Асада как единственного человека, который не позволит Сирии превратиться в "черную дыру, которая поглотит значительную часть региона".

Наряду с этим указывается, что факт ухудшения отношений США с Турцией вкупе с растущим влиянием России и Ирана может нанести серьезный удар по усилиям по стабилизации Сирии после завершения операции в Ракке. NBC News пишет, что в Вашингтоне нет осознания всей жестокости конфликта между США и Ираном.