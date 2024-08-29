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СМИ: В Украине разбился один из истребителей F-16

СМИ: В Украине разбился один из истребителей F-16 Один из истребителей F-16, которые Украина недавно получила от союзников, предположительно разбился.
Другие страны
29 августа 2024 г. 19:32
СМИ: В Украине разбился один из истребителей F-16

Один из истребителей F-16, которые Украина недавно получила от союзников, предположительно разбился.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Согласно информации, инцидент произошел в ходе массированного ракетного удара по Украине, однако ряд других СМИ причиной авиакатастрофы называют ошибку пилота.

По данным WSJ, Пентагон направил Воздушным силам ВСУ просьбу прокомментировать такие слухи.

Напомним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина применяла истребители F-16 для защиты неба во время массированного удара россиян 26 августа.

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