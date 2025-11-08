СМИ: В США хотят переоборудовать склады в центры содержания мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность приобрести крупные склады и использовать их для содержания нелегальных мигрантов перед депортацией.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Министерстве внутренней безопасности.

По их сведениям, речь идет о складах, спроектированных для компаний вроде онлайн-ретейлера Amazon. Площадь таких помещений в среднем в два раза больше нынешних центров для содержания мигрантов, это позволит американским властям задерживать и содержать под стражей значительно больше нелегалов, считают источники. Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) интересуется складами на юге страны вблизи аэропортов, откуда чаще всего высылают мигрантов.

6 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что рекордное число мигрантов - около 66 тыс. человек - содержатся в учреждениях ICE. По словам неназванного представителя ICE, сейчас учреждения ведомства рассчитаны на 70 тыс. человек.

Ранее Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Американский лидер отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.