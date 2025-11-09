İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    KİV: ABŞ rəsmiləri anbarları miqrantların saxlanma mərkəzlərinə çevirmək istəyirlər

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2025
    • 00:58
    KİV: ABŞ rəsmiləri anbarları miqrantların saxlanma mərkəzlərinə çevirmək istəyirlər

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyası böyük anbarlar əldə etmək və deportasiyadan əvvəl qanunsuz miqrantları saxlamaq üçün onlardan istifadə etmək imkanlarını nəzərdən keçirir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "NBC News" Ağ Evdə və Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyindəki mənbələrə istinadən xəbər yayıb.

    Məlumata görə, söhbət onlayn pərakəndə satış şirkəti "Amazon" kimi şirkətlər üçün nəzərdə tutulmuş anbarlardan gedir.

    Mənbələrin fikrincə, bu cür müəssisələrin orta sahəsi mövcud miqrasiya saxlama mərkəzlərindən iki dəfə böyükdür ki, bu da hakimiyyət orqanlarına daha çox qanunsuz miqrantı saxlamağa imkan verəcək.

    ABŞ-nin İmmiqrasiya və Gömrük Xidməti (ICE) ölkənin cənubundakı hava limanlarının yaxınlığında yerləşən və miqrantların ən çox deportasiya edildiyi anbarlarla maraqlanır.

    Noyabrın 6-da "CBS News" mənbələrə istinadən bildirib ki, rekord sayda miqrant - təxminən 66 000 - ICE müəssisələrində saxlanılır. İCE-nin adı çəkilməyən nümayəndəsi bildirib ki, agentliyin müəssisələri hazırda 70 000 nəfər üçün nəzərdə tutulub.

    ABŞ Donald Tramp miqrant
    СМИ: В США хотят переоборудовать склады в центры содержания мигрантов

    Son xəbərlər

    01:23

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın qədim silahları və süvarilik mədəniyyəti

    Daxili siyasət
    00:58

    KİV: ABŞ rəsmiləri anbarları miqrantların saxlanma mərkəzlərinə çevirmək istəyirlər

    Digər ölkələr
    00:21

    Prezident İlham Əliyev Hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Hərbi
    00:19

    Aİ: Çin Avropa avtomobil istehsalçılarına əsas çiplərin tədarükünü bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    00:11
    Video

    Hərbi paradda Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin "Yarasa" xüsusi təyinatlıları da keçid edib

    Daxili siyasət
    00:02
    Video

    DİN-in Xüsusi Təyinatlı bölmələrinin hərbçiləri paradda iştirak edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günüdür

    Daxili siyasət
    23:56

    Rusiya qoşunları Ukraynanın istilik elektrik stansiyasına hücum edib

    Digər ölkələr
    23:37

    Ceyhun Bayramov: Gələn il Ermənistanla sülh perspektivinə inanıram

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti