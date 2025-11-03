Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    СМИ: В США демократы готовятся к уходу Пелоси из политики

    • 03 ноября, 2025
    • 22:30
    СМИ: В США демократы готовятся к уходу Пелоси из политики

    Демократы готовятся к возможному уходу из политики бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уже 4 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Конгрессе и Калифорнии.

    По его информации, 85-летняя Пелоси может в 2026 году отказаться от переизбрания в нижнюю палату Конгресса от своего округа Сан-Франциско (штат Калифорния), который она представляла почти сорок лет. Ожидается, что о таком решении экс-спикер может объявить после голосования во вторник по инициативе об изменении избирательных округов. Как отмечается телеканал, демократы поддерживают такой шаг, потому что надеются получить дополнительные места на промежуточных выборах в Конгресс в следующем году.

    Пресс-секретарь Пелоси Иэн Крэгер в комментарии для NBC отказался сказать, намерена ли бывший спикер переизбираться в Конгресс. По его словам, сейчас она полностью сосредоточена на кампании по продвижению инициативы об изменении избирательных округов.

