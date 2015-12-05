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    СМИ: в северный Ирак передислоцирован батальон турецких вооруженных сил

    О целях присутствия турецких военных не сообщается

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Батальон турецких военных передислоцирован в район Башика близ города Мосул в Северном Ираке. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN Turk.

    По данным канала близ Мосула находится около 1,2 тысяч военнослужащих ВС Турции. Отмечается, что представители международной коалиции проинформированы об этом. О целях присутствия турецких военных в Ираке телеканал не сообщил.

    Между тем, по информации телеканала NTV, военные в регионе Башика уже два года занимаются обучением курдских формирований "пешмерга", и нынешняя передислокация является частью плановых мероприятий, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

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