СМИ: в северный Ирак передислоцирован батальон турецких вооруженных сил

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Батальон турецких военных передислоцирован в район Башика близ города Мосул в Северном Ираке. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN Turk.

По данным канала близ Мосула находится около 1,2 тысяч военнослужащих ВС Турции. Отмечается, что представители международной коалиции проинформированы об этом. О целях присутствия турецких военных в Ираке телеканал не сообщил.

Между тем, по информации телеканала NTV, военные в регионе Башика уже два года занимаются обучением курдских формирований "пешмерга", и нынешняя передислокация является частью плановых мероприятий, информирует Report со ссылкой на ТАСС.