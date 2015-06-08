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    СМИ: В результате ударов "аравийской" коалиции по Сане ранен экс-министр обороны Йемена

    Его доставили в больницу, но информации о состоянии ас-Сияни пока не поступало

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Йемена генерал-майор Абдель Малек ас-Сияни получил ранения сегодня в результате бомбардировок "аравийской" коалицией Саны. 

    Как отмечает Report со ссылкой на спутниковый телеканал Sky News Arabia, военачальник пострадал, когда его дом на востоке столицы подвергся прямому ракетно-бомбовому удару.

    Он был доставлен в больницу, однако о его состоянии информации пока не поступало.

    Абдель Малек ас-Сияни руководил оборонным ведомством во времена экс-президента республики Али Абдаллы Салеха. Он также занимал ряд высокопоставленных постов в армейском командовании и поддержал шиитских мятежников (хуситов).

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