СМИ: В преддверии Олимпиады из Парижа вывезли около 5 тыс. бездомных мигрантов

Власти Франции за последний год вывезли из Парижа около 5 тысяч бездомных мигрантов из-за приближающихся летних Олимпийских игр-2024.

Власти Франции за последний год вывезли из Парижа около 5 тысяч бездомных мигрантов из-за приближающихся летних Олимпийских игр-2024.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

Согласно информации, приезжих на автобусах вывозят в Лион или Марсель, где размещают в специальных приютах.

Сам факт, что бездомных выдворяют именно из-за приближающейся Олимпиады, в правительстве отрицают, говоря, что все проходит в рамках "добровольной программы" по переселению, утверждает издание.

При этом New York Times ссылается на оказавшееся в его доступе электронное письмо, в котором говорится, что цель переселения бездомных мигрантов заключается именно в том, чтобы "выявить людей на улице в местах вблизи олимпийских объектов".

При этом в начале июня телеканал BFMTV сообщил, что из парижского региона за год вывезли около 13 тыс. человек, не имеющих постоянного места жительства, в связи с подготовкой к Олимпийским играм. Как указал телеканал, представители правозащитной организации "Обратная сторона медали" намерены обратиться в МВД Франции с требованием найти приемлемое решение проблемы бездомных.

Олимпийские игры будут проходить во Франции с 26 июля по 11 августа.