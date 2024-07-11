О нас

СМИ: В преддверии Олимпиады из Парижа вывезли около 5 тыс. бездомных мигрантов

СМИ: В преддверии Олимпиады из Парижа вывезли около 5 тыс. бездомных мигрантов Власти Франции за последний год вывезли из Парижа около 5 тысяч бездомных мигрантов из-за приближающихся летних Олимпийских игр-2024.
Другие страны
11 июля 2024 г. 19:52
СМИ: В преддверии Олимпиады из Парижа вывезли около 5 тыс. бездомных мигрантов

Власти Франции за последний год вывезли из Парижа около 5 тысяч бездомных мигрантов из-за приближающихся летних Олимпийских игр-2024.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

Согласно информации, приезжих на автобусах вывозят в Лион или Марсель, где размещают в специальных приютах.

Сам факт, что бездомных выдворяют именно из-за приближающейся Олимпиады, в правительстве отрицают, говоря, что все проходит в рамках "добровольной программы" по переселению, утверждает издание.

При этом New York Times ссылается на оказавшееся в его доступе электронное письмо, в котором говорится, что цель переселения бездомных мигрантов заключается именно в том, чтобы "выявить людей на улице в местах вблизи олимпийских объектов".

При этом в начале июня телеканал BFMTV сообщил, что из парижского региона за год вывезли около 13 тыс. человек, не имеющих постоянного места жительства, в связи с подготовкой к Олимпийским играм. Как указал телеканал, представители правозащитной организации "Обратная сторона медали" намерены обратиться в МВД Франции с требованием найти приемлемое решение проблемы бездомных.

Олимпийские игры будут проходить во Франции с 26 июля по 11 августа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
8 июля 2024 г. 13:50
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
8 июля 2024 г. 12:53
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
8 июля 2024 г. 15:52
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
6 июля 2024 г. 11:53
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
6 июля 2024 г. 17:47
Вели Гулиев: До получения разрешения на работу на освобожденных территориях важно заключить трудовой договор
Вели Гулиев: До получения разрешения на работу на освобожденных территориях важно заключить трудовой договор
5 июля 2024 г. 13:21
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
6 июля 2024 г. 11:43
Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок
Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок
8 июля 2024 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi