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    ​СМИ: В порту Антверпена эвакуированы 85 человек в связи с угрозой теракта

    В качестве меры предосторожности были также эвакуированы люди, находившиеся в двух соседних зданиях

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники одного из предприятий, расположенных в порту бельгийского города Антверпен, были эвакуированы из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "85 рабочих, находившихся в понедельник на предприятии Hoyer, расположенном в порту Антверпена, были эвакуированы после сообщения о бомбе", - заявили в полиции.

    В качестве меры предосторожности были также эвакуированы люди, находившиеся в двух соседних зданиях. В настоящее время полиция проводит проверку.

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