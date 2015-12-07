​СМИ: В порту Антверпена эвакуированы 85 человек в связи с угрозой теракта

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники одного из предприятий, расположенных в порту бельгийского города Антверпен, были эвакуированы из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"85 рабочих, находившихся в понедельник на предприятии Hoyer, расположенном в порту Антверпена, были эвакуированы после сообщения о бомбе", - заявили в полиции.

В качестве меры предосторожности были также эвакуированы люди, находившиеся в двух соседних зданиях. В настоящее время полиция проводит проверку.