СМИ: В операции на Западном берегу задействованы сотни военных Израиля

Сотни израильских военнослужащих задействованы в операции на Западном берегу реки Иордан.
Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.
Израильские военные начали масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан с целью ареста разыскиваемых лиц и уничтожения террористической инфраструктуры.
Как пишет портал, подразделения Армии обороны Израиля штурмовали три лагеря беженцев - Дженин, Нур-Шамс и Аль-Фара.
Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что ВВС Израиля нанесли удар по оперативному центру террористов в районе Нур-Шамса, ликвидировав пятерых боевиков.