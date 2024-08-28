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СМИ: В операции на Западном берегу задействованы сотни военных Израиля

СМИ: В операции на Западном берегу задействованы сотни военных Израиля Сотни израильских военнослужащих задействованы в операции на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
28 августа 2024 г. 09:16
СМИ: В операции на Западном берегу задействованы сотни военных Израиля

Сотни израильских военнослужащих задействованы в операции на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.

Израильские военные начали масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан с целью ареста разыскиваемых лиц и уничтожения террористической инфраструктуры.

Как пишет портал, подразделения Армии обороны Израиля штурмовали три лагеря беженцев - Дженин, Нур-Шамс и Аль-Фара.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что ВВС Израиля нанесли удар по оперативному центру террористов в районе Нур-Шамса, ликвидировав пятерых боевиков.

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Версия на азербайджанском языке Yüzlərlə İsrail hərbçisi İordan çayının qərb sahilindəki əməliyyatda iştirak edir

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