В Китае произошел взрыв на электростанции, 21 человек погиб

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек погиб при взрыве на электростанции в провинции Хубэй (Центральный Китай), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в городе Данъян. Как заявили местные власти, причиной взрыва стала авария на паропроводе высокого давления. Об утечке токсичных веществ не сообщается.

По данным новостного портала "Сина", в результате инцидента пострадали пять человек. Все они были доставлены в больницу, трое находятся в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование причин происшествия.