СМИ: В Испании во второй день протестов фермеров задержали 12 человек

Силы безопасности Испании задержали 12 человек в рамках второго дня протестов фермеров, прошедших по всему королевству.

Силы безопасности Испании задержали 12 человек в рамках второго дня протестов фермеров, прошедших по всему королевству.

Как передает Report , об этом сообщает газета El Pais с ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, шесть из них были задержаны в провинции Гранада, один - в провинции Леон и еще один - в Наварре. Информация об остальных четырех задержанных пока отсутствует. Кроме того, сообщается, что в результате протестов было возбуждено 733 административных дела.

Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали дороги по всей стране в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. Ожидается, что подобные акции протеста, которые продолжаются уже второй день подряд, будут проходить на протяжении всего февраля.