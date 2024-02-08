О нас

СМИ: В Испании во второй день протестов фермеров задержали 12 человек

СМИ: В Испании во второй день протестов фермеров задержали 12 человек Силы безопасности Испании задержали 12 человек в рамках второго дня протестов фермеров, прошедших по всему королевству.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 03:19
СМИ: В Испании во второй день протестов фермеров задержали 12 человек

Силы безопасности Испании задержали 12 человек в рамках второго дня протестов фермеров, прошедших по всему королевству.

Как передает Report, об этом сообщает газета El Pais с ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, шесть из них были задержаны в провинции Гранада, один - в провинции Леон и еще один - в Наварре. Информация об остальных четырех задержанных пока отсутствует. Кроме того, сообщается, что в результате протестов было возбуждено 733 административных дела.

Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали дороги по всей стране в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. Ожидается, что подобные акции протеста, которые продолжаются уже второй день подряд, будут проходить на протяжении всего февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi