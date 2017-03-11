СМИ: В Ираке в тюрьме "Бадуш" обнаружили массовое захоронение жертв ИГ

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Ирака обнаружили захоронение останков 500 заключенных, убитых боевиками террористической группировки "Исламское государство" в тюрьме "Бадуш", расположенной в пригороде Мосула.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу информационный портал Shafaq-news.

По его данным, в братской могиле захоронены останки 500 заключенных, с которыми террористы расправились после захвата тюрьмы летом 2014 года.

Как отмечает портал, иракские силовики захватили 87 террористов ИГ, причастных к массовому убийству.