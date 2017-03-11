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    СМИ: В Ираке в тюрьме "Бадуш" обнаружили массовое захоронение жертв ИГ

    В братской могиле захоронены останки 500 заключенных

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Ирака обнаружили захоронение останков 500 заключенных, убитых боевиками террористической группировки "Исламское государство" в тюрьме "Бадуш", расположенной в пригороде Мосула. 

    Как передает Report, об этом сообщил в субботу информационный портал Shafaq-news.

    По его данным, в братской могиле захоронены останки 500 заключенных, с которыми террористы расправились после захвата тюрьмы летом 2014 года. 

    Как отмечает портал, иракские силовики захватили 87 террористов ИГ, причастных к массовому убийству.

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