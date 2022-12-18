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СМИ: В Германии возникли серьезные проблемы с БМП Puma

СМИ: В Германии возникли серьезные проблемы с БМП Puma В Германии начались проблемы с боевыми машинами пехоты Puma. Они уже в 2023 году должны были использоваться силами быстрого реагирования НАТО.
Другие страны
18 декабря 2022 г. 19:16
СМИ: В Германии возникли серьезные проблемы с БМП Puma

В Германии начались проблемы с боевыми машинами пехоты Puma. Они уже в 2023 году должны были использоваться силами быстрого реагирования НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает Spiegel.

Издание отмечает, что в стране начались учения с использованием БМП Puma и танками Leopard. За восемь дней тренировок оперативная готовность всех 18 боевых машин пехоты упала до нуля. При этом с танками таких проблем замечено не было.

В Spiegel подчеркивают, что эту информацию в отчете указал командир 10-й танковой дивизии. В его письме говорится, что больше всего проблем было зафиксировано с электроникой, в одном БМП даже произошло возгорание кабеля. При этом военные знали о возможных проблемах, но они никогда не происходили в таких масштабах.

В издании добавляют, что таким образом силы быстрого реагирования НАТО могут получить не БМП Puma, а более устаревшие, но надежные Marder.

При этом председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в комментарии FAZ заявила, что Минобороны ФРГ должно очень быстро выяснить причины неисправности БМП и решить проблему, поскольку в эту технику было вложено много денег.

Отметим, что БМП Puma разработан и производится Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall Landsysteme GmbH и изначально считался очень передовой техникой, но впоследствии начались различные технические проблемы.

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