СМИ: в Европе опасаются новой волны мигрантов из-за экономического кризиса в Турции

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Германия рассматривает возможность предоставления "средств чрезвычайной помощи" Турции после того, как санкции США посеяли хаос в экономике страны.

Как передает Report, об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

"Мы бы многое сделали, чтобы попытаться стабилизировать Турцию. У нас нет особого выбора", - сообщил изданию высокопоставленный чиновник из Германии.

В материале также отмечается, что в Берлине по-прежнему обсуждают, какие меры могут быть приняты. В Германии рассматривают все варианты: от скоординированного "европейского спасения" до проекта кредита от банков, контролируемых государством, а также двусторонней помощи.

В Германии и Европе опасаются, что экономический кризис в Турции дестабилизирует регион, в результате чего возникнет новая волна мигрантов на территории Европы.