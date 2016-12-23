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    СМИ: В Брюсселе у здания Турецкой федерации Бельгии обнаружена бомба

    В целлофановом пакете был обнаружен газовый баллон, к которому был прикреплен запал

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Полиция обнаружила самодельное взрывное устройство возле здания в Брюсселе, в котором расположена Турецкая федерация Бельгии, устройство обезврежено, сообщает Report со ссылкой на Derniere Heure.

    По информации телеканала RTL, кто-то обнаружил подозрительный предмет рядом со зданием и вызвал полицию. Стражи порядка установили периметр безопасности и вызвали саперов. 

    Как сообщил журналистам представитель прокуратуры Брюсселя, подозрительный предмет оказался взрывным устройством. При этом в прокуратуре не стали уточнять, о каком типе взрывчатки идет речь. По информации Derniere Heure, в целлофановом пакете был обнаружен газовый баллон, к которому был прикреплен запал.

    Ведется расследование, пока никто не задержан.

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