СМИ: В Афганистане у военного училища прогремел взрыв

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел неподалеку от военного училища маршала Фахима в Кабуле в субботу днем.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва есть пострадавшие, однако от официальных источников информации о погибших и раненых пока не поступало, отмечает телеканал.

Взрыв произошел спустя несколько часов после того, как несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF) в Кабуле.