СМИ: Убытки Telegram по итогам 2023 года составили $173 млн

Доходы компании Telegram в 2023 году достигли 342 млн долларов США при операционных убытках 108 млн.

Доходы компании Telegram в 2023 году достигли 342 млн долларов США при операционных убытках 108 млн.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times.

По информации издания, общие убытки Telegram после уплаты налогов в 2023 году составили около 173 млн долларов США.

Финансовые потери были частично компенсированы ростом цифровых активов, находящихся на ее балансе, общая стоимость которых в 2023 году достигла почти 400 млн долларов США.

В 2024 году компания также продала нативные монеты Toncoin на сумму около 244 млн долларов США наличными.

Telegram, как отмечает издание, полностью принадлежит Дурову, который владеет многомиллиардным криптовалютным состоянием, компания также привлекла около 2,4 млрд долларов США в виде долгового финансирования со сроком погашения в 2026 году. В эту сумму входит размещение облигаций на 1 млрд долларов США в 2021 году. Среди инвесторов - суверенные фонды Абу-Даби.

Издание отмечает, что задержание во Франции и предъявление обвинений сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову наносят удар по планам компании на успешное IPO, оборачивается крупными потерями для держателей ценных бумаг.

Ранее газета сообщала о намерении Telegram выйти в ближайшие два года на IPO, возможно в США.