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СМИ: У Пентагона осталось всего $5,2 млрд на помощь Украине

СМИ: У Пентагона осталось всего $5,2 млрд на помощь Украине Объем средств для оказания военной помощи Украине в распоряжении Пентагона составляет $5,2 млрд, при нынешних объемах затрат этого хватит еще примерно на шесть месяцев.
Другие страны
3 октября 2023 г. 05:50
СМИ: У Пентагона осталось всего $5,2 млрд на помощь Украине

Объем средств для оказания военной помощи Украине в распоряжении Пентагона составляет $5,2 млрд, при нынешних объемах затрат этого хватит еще примерно на шесть месяцев.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американского военного ведомства.

Эти средства составляют около 12% от $43,9 млрд помощи в сфере безопасности, которую Соединенные Штаты направили Украине после начала войны.

WSJ отмечает, что счет, используемый США для долгосрочной программы модернизации украинской армии и повышения ее совместимости с НАТО, пуст. Кроме того, после помощи Украине объем средств, предусмотренных для пополнения оружейного арсенала США, упал примерно до 1,6 миллиарда долларов. По мнению чиновников, этого недостаточно для нужд Пентагона.

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Версия на азербайджанском языке WSJ: Pentaqonun Ukraynaya silah üçün ancaq 5,2 milyard dolları qalıb

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