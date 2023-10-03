СМИ: У Пентагона осталось всего $5,2 млрд на помощь Украине

Объем средств для оказания военной помощи Украине в распоряжении Пентагона составляет $5,2 млрд, при нынешних объемах затрат этого хватит еще примерно на шесть месяцев.
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Эти средства составляют около 12% от $43,9 млрд помощи в сфере безопасности, которую Соединенные Штаты направили Украине после начала войны.
WSJ отмечает, что счет, используемый США для долгосрочной программы модернизации украинской армии и повышения ее совместимости с НАТО, пуст. Кроме того, после помощи Украине объем средств, предусмотренных для пополнения оружейного арсенала США, упал примерно до 1,6 миллиарда долларов. По мнению чиновников, этого недостаточно для нужд Пентагона.