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    СМИ: Трамп согласился на небольшое продление присутствия войск США в Сирии

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп согласился продлить на небольшой период времени пребывание американских войск в Сирии, но он по-прежнему против того, чтобы они находились там в долгосрочной перспективе. 

    Как передает Report, об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации высокого ранга.

    "Мы не собираемся начинать немедленный вывод [войск], но президент также не намерен поддерживать долгосрочное участие", - сказал он.

    Данное решение было принято американским лидером во вторник на заседании Совета национальной безопасности при Белом доме.

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