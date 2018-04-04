СМИ: Трамп согласился на небольшое продление присутствия войск США в Сирии

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп согласился продлить на небольшой период времени пребывание американских войск в Сирии, но он по-прежнему против того, чтобы они находились там в долгосрочной перспективе.

Как передает Report, об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации высокого ранга.

"Мы не собираемся начинать немедленный вывод [войск], но президент также не намерен поддерживать долгосрочное участие", - сказал он.

Данное решение было принято американским лидером во вторник на заседании Совета национальной безопасности при Белом доме.