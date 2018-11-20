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    СМИ: Трамп собирается внести Венесуэлу в список стран, финансирующих терроризм

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Белый дом готовится добавить Венесуэлу в американский список спонсоров терроризма.

    Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве и внутреннюю административную корреспонденцию. 

    Эксперты издания считают, что это может привести к резкой эскалации с социалистическим правительством Николаса Мадуро.

    В списке уже значатся обвиняемые Вашингтоном в неоднократном предоставлении "поддержки актам международного терроризма" Иран, Северная Корея, Судан и Сирия.

    На внесение Венесуэлы в список настаивают республиканские законодатели во главе с сенатором от Флориды Марко Рубио. Они ссылаются на предполагаемые связи Венесуэлы с ливанской "Хезболлой", Революционными вооружёнными силами Колумбии и другими группировками.

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