СМИ: Трамп собирается внести Венесуэлу в список стран, финансирующих терроризм

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Белый дом готовится добавить Венесуэлу в американский список спонсоров терроризма.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве и внутреннюю административную корреспонденцию.

Эксперты издания считают, что это может привести к резкой эскалации с социалистическим правительством Николаса Мадуро.

В списке уже значатся обвиняемые Вашингтоном в неоднократном предоставлении "поддержки актам международного терроризма" Иран, Северная Корея, Судан и Сирия.

На внесение Венесуэлы в список настаивают республиканские законодатели во главе с сенатором от Флориды Марко Рубио. Они ссылаются на предполагаемые связи Венесуэлы с ливанской "Хезболлой", Революционными вооружёнными силами Колумбии и другими группировками.