О нас

СМИ: Трамп призвал ООН поддержать план Израиля по доставке гумпомощи в Газу

СМИ: Трамп призвал ООН поддержать план Израиля по доставке гумпомощи в Газу Администрация президента США Дональда Трампа призывает ООН, гуманитарные организации и союзников поддержать новый план Израиля по контролируемой доставке ограниченной гуманитарной помощи в Газу.
Другие страны
8 мая 2025 г. 07:18
СМИ: Трамп призвал ООН поддержать план Израиля по доставке гумпомощи в Газу

Администрация президента США Дональда Трампа призывает ООН, гуманитарные организации и союзников поддержать новый план Израиля по контролируемой доставке ограниченной гуманитарной помощи в Газу.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Организация Объединенных Наций, гуманитарные организации и союзники США приняли участие в новом израильском плане по возобновлению распределения ограниченных объемов гуманитарной помощи в Газе на условиях, которые Иерусалим будет строго контролировать", - сообщает издание.

Как пишет газета, США начали активно продвигать новый план после того, как ООН и большинство других организаций отказались участвовать в нем.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi