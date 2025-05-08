СМИ: Трамп призвал ООН поддержать план Израиля по доставке гумпомощи в Газу

Администрация президента США Дональда Трампа призывает ООН, гуманитарные организации и союзников поддержать новый план Израиля по контролируемой доставке ограниченной гуманитарной помощи в Газу.

Администрация президента США Дональда Трампа призывает ООН, гуманитарные организации и союзников поддержать новый план Израиля по контролируемой доставке ограниченной гуманитарной помощи в Газу.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Организация Объединенных Наций, гуманитарные организации и союзники США приняли участие в новом израильском плане по возобновлению распределения ограниченных объемов гуманитарной помощи в Газе на условиях, которые Иерусалим будет строго контролировать", - сообщает издание.

Как пишет газета, США начали активно продвигать новый план после того, как ООН и большинство других организаций отказались участвовать в нем.