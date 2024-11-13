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СМИ: Трамп планирует назначить спецпосланника по Украине

СМИ: Трамп планирует назначить спецпосланника по Украине Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить специального посланника для ведения переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 20:18
СМИ: Трамп планирует назначить спецпосланника по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить специального посланника для ведения переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Как передает Report, об этом сообщмл телеканал Fox News со ссылкой на источники.

"Будет назначен очень опытный и уважаемый спецпосланник, которому поручат добиться мирного соглашения", - заявил один из источников, добавив, что это назначение может произойти в ближайшее время.

Предполагается, что должность будет неоплачиваемой, как и у Курта Волкера, который с 2017 по 2019 год был спецпредставителем по Украине на добровольной основе.

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