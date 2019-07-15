СМИ: Трамп намерен уволить министра торговли США до конца лета

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправить в отставку министра торговли Уилбура Росса в ближайшее время, возможно, до конца лета текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, Д.Трамп "разочарован тем, как Росс руководит Бюро переписи населения, являющимся структурным подразделением Министерства торговли", и "звонит своим союзникам за пределами Белого дома, обсуждая возможность смены Росса уже этим летом".

Отмечается, что недовольство главы Белого дома вызвано провалом его усилий включить вопрос о гражданстве жителей США при проведении переписи населения в 2020 году. В частности, телекомпания указывает, что ранее президент США уже высказывал раздражение по поводу деятельности 81-летнего министра, в частности, его недостаточной жесткостью при проведении торговых переговоров с Китаем.

NBC отмечает, что после решения Верховного суда США 27 июня отказать администрации добавить вопрос о гражданстве в переписные листы из-за отсутствия достаточных на то оснований, Д.Трамп дал понять своему окружению, что хотел бы видеть на посту главы Минторга "более жесткого лидера". И хотя Д.Трамп пока еще не предлагал конкретные кандидатуры, NBC называет среди возможных претендентов на эту должность Рэя Уошберна - техасского ресторатора и застройщика, который был назначен Д.Трампом и руководил до 1 марта нынешнего года Корпорацией частных зарубежных инвестиций.